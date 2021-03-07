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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Тренер Большунова считает, что лыжника сделали бы козлом отпущения за отказ от награждения

Большунов сразу после финиша марафона заявил, что не примет участия в церемонии награждения призеров

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Александр Большунов не стал отказываться от участия в церемонии награждения призеров марафона чемпионата мира в Оберстдорфе, чтобы не давать лишний повод применить к нему санкции. Об этом журналистам сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

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В воскресенье в заключительной гонке чемпионата мира Большунов финишировал третьим, однако ее победитель Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за нарушение в финишном створе: норвежец не по правилам вел борьбу с российским спортсменом, сломав тому лыжную палку. Еще до объявления решения о дисквалификации Клебо Большунов заявил, что откажется от участия в церемонии награждения. В итоге российский спортсмен поднялся на пьедестал.

"Я понимаю, почему Саша так сказал, это все эмоции, - сказал Бородавко. - Но если бы он не пошел на награждение, то ему бы могли впаять наказание за неспортивное поведение или неуважение со всеми вытекающими последствиями. Он бы еще остался и козлом отпущения. Зачем это делать?"

Большунов продолжает находиться на испытательном сроке за инцидент с финским лыжником Йони Мяки, который произошел в январе на этапе Кубка мира в Лахти. В случае повторения неспортивного поведения российский лыжник рискует пропустить два этапа Кубка мира.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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