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Футбол в Испании

"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридское дерби завершилось со счетом 1:1
Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа и полузащитник "Реала" Марко Асенсио EPA-EFE/JuanJo Martin
Описание
Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа и полузащитник "Реала" Марко Асенсио
© EPA-EFE/JuanJo Martin

ТАСС, 7 марта. Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Реалом" со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

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В составе хозяев гол забил Луис Суарес (15-я минута). У гостей отличился Карим Бензема (88). Французский нападающий стал рекордсменом "Реала" по проведенным матчам за "королевский клуб" среди неиспанских игроков (371), опередив по этому показателю бразильца Роберто Карлоса.

В последний раз команда Диего Симеоне обыгрывала "Реал" в матче чемпионата 27 февраля 2016 года. После этого "Атлетико" победил дома в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17 (2:1), но уступил подопечным Зинедина Зидана по сумме двух матчей.

"Атлетико" с 59 очками в 25 матчах продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет игру в запасе. Следом идут "Барселона" (56) и "Реал" (54).

В следующем туре "Атлетико" примет 10 марта "Атлетик" из Бильбао. "Реал" 13 марта сыграет дома с "Эльче".

В другом матче "Сельта" на выезде обыграла "Уэску" со счетом 4:3.

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