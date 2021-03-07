"Айлендерс" третий раз подряд обыграли "Баффало" со счетом 5:2. Сорокин отразил 24 броска

ТАСС, 7 марта. "Нью-Йорк Айлендерс" победил на своей площадке "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Андерс Ли (26-я минута), Брок Нельсон (27, 58), Кейси Сизикас (37) и Кэл Клаттербак (53). В составе "Баффало" отличились Джефф Скиннер (46) и Колин Миллер (50).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин провел полный матч и отразил 24 броска. Всего этот матч стал седьмым для 25-летнего вратаря в текущем сезоне, в двух встречах он отыграл "на ноль".

Команды провели третий за три дня матч друг против друга. Ранее "Айлендерс" дважды обыграли "Баффало" с тем же счетом. Всего "Баффало" не может обыграть "Айлендерс" на протяжении девяти встреч - с февраля 2019 года.

"Айлендерс" возглавляют таблицу Восточного дивизиона с 34 очками в 25 матчах. Потерпевший седьмое поражение подряд "Баффало идет на последнем, восьмом месте с 15 очками в 23 встречах.

В следующем матче "Айлендерс" 10 марта примут "Бостон", а "Баффало" в тот же день сыграет в гостях с "Филадельфией".