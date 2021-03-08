Теннисист Андрей Рублев заявил, что старается играть на максимуме своих возможностей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев старается играть на максимуме своих возможностей и прибавлять каждый день. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. В финале он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

"Любой турнир очень сложно выиграть - даже "Челленджер". Поэтому я бы не стал говорить, что побеждаю легко [на турнирах ATP]. Хочу стараться играть на максимуме от своих возможностей, прибавлять каждый день", - сказал Рублев.

23-летний теннисист также отметил, что не задумывается о том, чтобы стать первой ракеткой мира. "Думаю над вещами, над которыми мне надо работать и прибавлять, чтобы оставаться на таком же уровне, а дальше - как сложится, так и сложится", - сказал он.

Рублев завоевал свой восьмой титул АТР, он выиграл четыре последних турнира серии АТР 500, в которых принимал участие. До этого он побеждал в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Рублев стал самым титулованным теннисистом прошлого сезона, выиграв пять турниров под эгидой ассоциации. Он занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Россиянин доходил до четвертьфиналов Открытых чемпионатов Австралии (2021), Франции (2020) и США (2017, 2020).