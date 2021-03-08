Перспективы есть. Российские шорт-трекисты выиграли три медали на чемпионате мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская команда заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира по шорт-треку, который завершился в нидерландском Дордрехте. На счету российской команды одна серебряная и две бронзовые награды.

Первой стала сборная Нидерландов с семью медалями (четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды), второй - команда Венгрии (три золотые и две бронзовые медали), третьей - сборная Канады (1-2-1).

В первый день мирового первенства серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров выиграл олимпийский чемпион в эстафете Семен Елистратов.

"Мы рассчитывали, что еще один россиянин Костя Ивлеев сможет пробиться в финал и побороться за медали на своей коронной дистанции 500 метров. Радостно за Семена, он по-прежнему демонстрирует высокий класс и даже на своей непрофильной дистанции выигрывает серебро. Показалось, что 1 500 метров дались ему тяжеловато, но и там он сумел завоевать награду", - отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Софья Просвирнова в первый день турнира упала на дистанции 500 метров и не смогла завершить забег. У спортсменки диагностировали ушиб, ее участие в заключительном соревновательном дне было под вопросом.

Спорная эстафета

В воскресенье российская команда осталась без медали в мужской эстафете. Сборная России второй пересекла финишную черту, но была дисквалифицирована. Женская сборная России в эстафете стала четвертой. Елистратов занял пятое место в забеге на 3 000 метров, что позволило ему выиграть бронзовую медаль в многоборье. Просвирнова успела восстановиться и принять участие в заключительных забегах чемпионата мира, в воскресенье у спортсменки также случилось несколько падений, по сумме многоборья она заняла седьмое место.