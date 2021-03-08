Перспективы есть. Российские шорт-трекисты выиграли три медали на чемпионате мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская команда заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира по шорт-треку, который завершился в нидерландском Дордрехте. На счету российской команды одна серебряная и две бронзовые награды.
Первой стала сборная Нидерландов с семью медалями (четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды), второй - команда Венгрии (три золотые и две бронзовые медали), третьей - сборная Канады (1-2-1).
В первый день мирового первенства серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров выиграл олимпийский чемпион в эстафете Семен Елистратов.
"Мы рассчитывали, что еще один россиянин Костя Ивлеев сможет пробиться в финал и побороться за медали на своей коронной дистанции 500 метров. Радостно за Семена, он по-прежнему демонстрирует высокий класс и даже на своей непрофильной дистанции выигрывает серебро. Показалось, что 1 500 метров дались ему тяжеловато, но и там он сумел завоевать награду", - отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Софья Просвирнова в первый день турнира упала на дистанции 500 метров и не смогла завершить забег. У спортсменки диагностировали ушиб, ее участие в заключительном соревновательном дне было под вопросом.
Спорная эстафета
В воскресенье российская команда осталась без медали в мужской эстафете. Сборная России второй пересекла финишную черту, но была дисквалифицирована. Женская сборная России в эстафете стала четвертой. Елистратов занял пятое место в забеге на 3 000 метров, что позволило ему выиграть бронзовую медаль в многоборье. Просвирнова успела восстановиться и принять участие в заключительных забегах чемпионата мира, в воскресенье у спортсменки также случилось несколько падений, по сумме многоборья она заняла седьмое место.
"Семен выступил очень уверенно, хорошо. Если смотреть по количеству медалей, то получилось довольно уверенное выступление сборной. Команда, конечно, не раскрыла весь свой потенциал, но это шорт-трек, не во всем везло. Несколько раз упала Соня [Просвирнова], сняли нашу мужскую эстафету в финале, нарушение там было на грани, но судьям виднее", - отметил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
"Хорошо себя проявили молодые ребята. Думаю, что в определенной степени сказалось и отсутствие стартов, в целом итоги чемпионата мира оцениваю положительно, - добавил собеседник ТАСС. - Надеюсь, впереди нас ждет полноценный год тренировок и соревнований перед Играми, видно, кому и куда расти, это понимают и тренеры, у команды есть потенциал. Если бы не ряд оплошностей, то могли бы выступить лучше".
Из-за пандемии коронавируса Кубок мира по шорт-треку в нынешнем сезоне не проводился, на международной арене спортсмены соревновались только в рамках чемпионата Европы и мирового первенства.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.