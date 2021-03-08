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ММА

Экс-чемпион UFC Орловский заявил, что не собирается в ближайшие годы заканчивать карьеру

По словам белорусского бойца, он планирует выступать еще два-три года
Андрей Орловский (слева) AP Photo/Jim Young
Описание
Андрей Орловский (слева)
© AP Photo/Jim Young

ТАСС, 8 марта. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру. Об этом 42-летний боец рассказал порталу TMZ.

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Орловский, который дебютировал в UFC в 2000 году, потерпел 10 поражений в последних 16 поединках. В своем последнем бою в конце февраля на турнире UFC Fight Night 185 он уступил британцу Тому Аспиналлу удушающим приемом.

"Конечно, я не собираюсь заканчивать карьеру. Если UFC меня не выгонит, то я собираюсь драться еще 2-3 года. Посмотрим, почему нет?" - заявил Орловский.

Всего на счету Орловского 30 побед и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися.

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