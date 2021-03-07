Бои по правилам. Петр Ян лишился титула чемпиона UFC из-за запрещенного удара коленом

Поединок на турнире UFC 259 проходил без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), после чего бой был досрочно прекращен. В тот момент Стерлинг касался пола коленом. Согласно запискам, Ян лидировал у двоих судей со счетом 29:28, еще один судья считал, что ведет Стерлинг - 29:28.

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Петр Ян расстался с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) из-за запрещенного удара в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. Россиянин выигрывал по судейским запискам до момента, когда нарушил правила, однако потерял не только титул, но и положенные ему премиальные за платные телетрансляции.

"Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар", - сказал Ян журналистам сразу после досрочного окончания поединка.

На вопрос, не специально ли Ян нанес удар, он ответил потом в разговоре с ТАСС: "Ни в коем случае, это не специальное нарушение, на кону стоит пояс, зачем это делать? Если бы я делал это осознанно, то понимал бы последствия, я бы понимал, какой будет исход. Перед боем в раздевалку зашел рефери и объяснил все, все правила, в том числе это, я не видел, что он касается [пола] коленом".

"Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего", - добавил Ян. Сам Стерлинг не принял пояс и оставил его в клетке. После поединка американский боец почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

Реванш не за горами

Ян, покинув клетку, сообщил ТАСС, что очень хочет получить возможность вновь встретиться со Стерлингом в бою-реванше, однако понимает, что все будет зависеть от руководства организации. Глава UFC Дэйна Уайт не стал откладывать решение вопроса в долгий ящик и спустя несколько часов заявил о готовности провести еще один поединок Яна и Стерлинга в ближайшее время.