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Футбол в России

СМИ: бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак"

Итальянец работал в петербургском клубе с 2009 по 2014 год
Лучано Спаллетти EPA-EFE/FEDERICO PROIETTI
Описание
Лучано Спаллетти
© EPA-EFE/FEDERICO PROIETTI

ТАСС, 8 марта. Итальянец Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает портал Аffaritaliani.

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В декабре 2020 года после поражения от "Зенита" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом. Он отметил, что принял это решение из-за ситуации с коронавирусом и желания находиться рядом с семьей.

По информации источника, в "Спартаке" были бы рады видеть 62-летнего Спаллетти. Отмечается, что в услугах тренера также заинтересованы итальянские "Лацио" и "Наполи".

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер". До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.

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