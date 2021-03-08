В Сербии отпразднуют рекорд Джоковича, который 311 недель возглавляет мировой рейтинг

БЕЛГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Рекорд серба Новака Джоковича, который на протяжении 311 недель возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отмечается в Сербии как национальный праздник. Как сообщили ТАСС в мэрии Белграда, здание городской администрации в понедельник вечером станет огромным экраном, на котором будут показаны ключевые моменты карьеры спортсмена.

"Результата Новака - это национальный праздник для нас всех, - сообщили в мэрии. - Сегодня с 19 до 22 часов (21:00 - 00:00 мск) на фасаде здания Городского совета Белграда будет организована проекция кадров лучших выступлений Джоковича. Поклонники нашего великого соотечественника смогут с соблюдением эпидемиологических мер, находясь на улице, вспомнить самые великие моменты его карьеры". Одновременно поздравления в адрес Джоковича появятся на принадлежащих администрации билбордах по всему Белграду.

"Заключительным этапом празднования рекорда Новака Джоковича станет праздничная подсветка главных архитектурных объектов столицы, в цвета национального триколора окрасятся Дворец Албания, здание горсовета, фонтан на площади Славия, Бранков мост, Мост на Аде", - сообщили ТАСС в городской администрации.

К поздравлениям присоединился Теннисный союз Белграда. "Для нас честь, что наш соотечественник Новак Джоквич - лучший в мире уже 311 недель, ведь огромный успех даже одну неделю занимать эту строчку. Сегодня вечером мы призываем всех юных спортсменов присоединиться к величественному празднованию этого рекорда и лично встретиться с Ноле (так в Сербии уменьшительно-ласкательно зовут Новака Джоковича - прим. ТАСС)", - заявил ТАСС президент Теннисного союза Белграда Милан Славкович.

Сам Джокович назвал свой результат историческим моментом для сербского спорта. Он пригласил сограждан вместе отпраздновать это событие на улицах города, сообщив о сюрпризе, который он приготовил для сограждан.

Побит рекорд Федерера

8 марта Джокович начал 311-ю неделю во главе мирового рейтинга. Серб превзошел рекордное достижение швейцарца Роджера Федерера (310 недель).

Джокович считается одним из лучших игроков в истории тенниса. Он является победителем 18 турниров серии Большого шлема, первым игроком в истории Мирового тура АTP, выигравшим в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии "Мастерс". В его активе 82 победы на турнирах ATP.