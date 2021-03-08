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Футбол в России

Главный тренер "Рубина" Слуцкий назвал результат матча с "Зенитом" "победой вопреки"

Казанский клуб обыграл "Зенит" со счетом 2:1

ТАСС, 8 марта. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер" назвал результат матча против петербургского "Зенита" "победой вопреки".

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В понедельник "Рубин" со счетом 2:1 обыграл "Зенит" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за "Зенит" полузащитник "Рубина" Леон Мусаев.

"[Победа] вопреки, потому что у нас были кадровые проблемы в центральной зоне, которые еще усугубились потерей Мусаева. Понятно, что качество поля было не лучшее, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах", - сказал Слуцкий.

"Рубин" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Слуцкого 14 марта на выезде сыграют с "Уфой".

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