Главный тренер "Рубина" Слуцкий назвал результат матча с "Зенитом" "победой вопреки"

"Рубин" второй раз в сезоне обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

В понедельник "Рубин" со счетом 2:1 обыграл "Зенит" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за "Зенит" полузащитник "Рубина" Леон Мусаев.

"[Победа] вопреки, потому что у нас были кадровые проблемы в центральной зоне, которые еще усугубились потерей Мусаева. Понятно, что качество поля было не лучшее, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах", - сказал Слуцкий.

"Рубин" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Слуцкого 14 марта на выезде сыграют с "Уфой".