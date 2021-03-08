"Рубин" второй раз в сезоне обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

В составе казанского клуба голы забили Джордже Деспотович (41-я минута, с пенальти) и Денис Макаров (90+2). У петербуржцев отличился Сердар Азмун (75). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба, удар взял вратарь казанцев Юрий Дюпин. На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за "Зенит" полузащитник "Рубина" Леон Мусаев, Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Михаил Костюков.

"Рубин" не проигрывает в чемпионате России на протяжении четырех матчей кряду (три победы, одна ничья). В матче первого круга РПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге, победу также одержал казанский клуб (2:1).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче. "Рубин" поднялся на восьмое место, набрав 34 очка.

В следующем туре "Зенит" 13 марта примет грозненский "Ахмат". Команда Леонида Слуцкого днем позже на выезде сыграет с "Уфой".