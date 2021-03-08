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Футбол в России

"Рубин" второй раз в сезоне обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Победный мяч был забит в компенсированное время, после этого Артем Дзюба не смог реализовать пенальти
Футболисты "Зенита" Магомед Оздоев и "Рубина" Денис Макаров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Магомед Оздоев и "Рубина" Денис Макаров
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 2:1 обыграл петербургский "Зенит" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе казанского клуба голы забили Джордже Деспотович (41-я минута, с пенальти) и Денис Макаров (90+2). У петербуржцев отличился Сердар Азмун (75). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба, удар взял вратарь казанцев Юрий Дюпин. На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за "Зенит" полузащитник "Рубина" Леон Мусаев, Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Михаил Костюков.

"Рубин" не проигрывает в чемпионате России на протяжении четырех матчей кряду (три победы, одна ничья). В матче первого круга РПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге, победу также одержал казанский клуб (2:1).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче. "Рубин" поднялся на восьмое место, набрав 34 очка.

В следующем туре "Зенит" 13 марта примет грозненский "Ахмат". Команда Леонида Слуцкого днем позже на выезде сыграет с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21126346-1942
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов21104726-2234
8Рубин21104728-2634
9Краснодар2194838-2731
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал21351317-3714
16Тамбов21341414-3413

 

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