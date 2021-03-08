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Футбол в России

Министр спорта Татарстана назвал болезненным вопрос о состоянии газона арены "Рубина"

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий после матча с "Зенитом" заявил, что состояние поля на клубной базе значительно лучше, чем на "Ак Барс - Арене"

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопрос о состоянии поля стадиона "Ак Барс - Арена", на котором проводит домашние матчи казанский футбольный клуб "Рубин", является болезненным. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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В понедельник "Рубин" на "Ак Барс - Арене" обыграл действующего чемпиона России петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции заявил, что состояние поля на клубной базе значительно лучше, чем на "Ак Барс - Арене". Специалист также отметил, что сейчас все поля в России очень плохого качества, за исключением стадиона "Зенита", который оборудован раздвижной крышей.

"Это, конечно же, болезненный вопрос, - сказал Леонов. - Несколько дней назад общались с руководством стадиона. К сожалению, у нас в стране такой климат, а закрытый стадион только в Санкт-Петербурге, на юге немного другая погода".

"Мы стараемся. Все, что возможно, [используем] лучшие технологии, чтобы привести поле в порядок. К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня поле не в лучшем состоянии. К сожалению, никакие новые технологии не спасают, ничто не властно над погодой", - признал министр спорта Татарстана.

"Рубин" после 21-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Отставание от третьего и четвертого мест, которые дают право сыграть в третьем и втором квалификационных раундах нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций, составляет три и четыре очка соответственно; от второй позиции, которая позволит команде начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, - шесть очков. В 22-м туре казанцы 14 марта на выезде сыграют с "Уфой".

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Футбол в России
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