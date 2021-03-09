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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

СМИ: лыжник Большунов заработал более 3 млн рублей за выступление на чемпионате мира

Россиянин завоевал четыре медали на прошедшем в Германии турнире, в том числе одну золотую
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Российский лыжник Александр Большунов за выступление на чемпионате мира в германском Оберстдорфе заработал более 3 млн рублей. Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел с 24 февраля по 7 марта. На счету Большунова четыре медали - золотая в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронза в командном спринте.

Большунов стал самым высокооплачиваемым спортсменом чемпионата мира среди мужчин. Он заработал 350 224 норвежских крон (3,06 млн рублей).

Большунову 24 года, он является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем общего зачета Кубка мира, двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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