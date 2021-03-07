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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Триллер в марафоне. Большунов благодаря протесту стал вторым в последней лыжной гонке ЧМ

На финишной прямой лидировавший россиянин сломал палку в столкновении с Йоханнесом Клебо. Норвежец финишировал первым, но впоследствии был дисквалифицирован
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в воскресенье выиграл серебряную медаль в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Серебро было завоевано после того, как оргкомитет турнира счел, что финишировавший первым норвежец Йоханнес Клебо нарушил правила в борьбе с Большуновым перед финишем.

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Победа в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира открыла Большунову дорогу к титулу "короля лыж". Его удостаиваются спортсмены, которые на чемпионате мира или Олимпийских играх одерживают победы на дистанциях 30 и 50 км.

Россиянин лидировал перед последним поворотом, но на финишной прямой пропустил вперед двух норвежцев. В столкновении с Клебо на финише гонки Большунов сломал палку, что помешало ему побороться за победу. Пришедший первым Клебо преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, за ним - еще один норвежец Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов с одной палкой финишировал третьим и отстал на 1,4 секунды.

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Российская команда подала протест против действий Клебо, и он был удовлетворен. В итоге первое место присуждено Иверсену, второе - Большунову, третье - норвежцу Симену Крюгеру. Представители норвежской сборной, в свою очередь, также пытались опротестовать решение о дисквалификации Клебо, но получили отказ.

"Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют", - сказал Клебо после дисквалификации.

Эмоциональное серебро

Большунов эмоционально отреагировал на упущенную победу, после финиша он швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову. Его успокаивала будущая жена Анна Жеребятьева.

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"Я думаю, все видят, что было, я сейчас пошел домой, пускай, что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил [мне] Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ", когда решение о дисквалификации Клебо еще не было принято.

В итоге на церемонию награждения 24-летний россиянин все же пришел, но вот надевать на себя серебряную медаль не стал.

"Клебо отобрал у Александра звание "короля лыж" и чемпиона мира, сто процентов. Он не имел права вставать в этот коридор и мешать ему, он не должен был этого делать. Эмоции? Какие эмоции могут быть, когда отбирают звание чемпиона мира и "короля лыж"?" - сказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

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"Невозможно было не удовлетворить протест, все было сделано четко по правилам, у них была безвыходная ситуация. К этому так долго шли, все было рядом, и в итоге спортсмена лишили заслуженного звания двукратного чемпиона мира и звания "короля лыж". Что думаю про Клебо? Что он нехороший человек", - добавил специалист.

Несмотря на отклоненный протест, норвежская команда собирается вновь оспорить решение организаторов чемпионата мира. Апелляцию можно подать в течение 48 часов, ее рассмотрит Международная федерация лыжных видов спорта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия1311731
Австрия4127
Швеция2237
Германия2226
Россия1315
Словения1146
Польша1012
Финляндия0213
Япония0123
Швейцария0101
Франция0011
Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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