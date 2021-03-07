Триллер в марафоне. Большунов благодаря протесту стал вторым в последней лыжной гонке ЧМ

На финишной прямой лидировавший россиянин сломал палку в столкновении с Йоханнесом Клебо. Норвежец финишировал первым, но впоследствии был дисквалифицирован

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в воскресенье выиграл серебряную медаль в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Серебро было завоевано после того, как оргкомитет турнира счел, что финишировавший первым норвежец Йоханнес Клебо нарушил правила в борьбе с Большуновым перед финишем.

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Победа в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира открыла Большунову дорогу к титулу "короля лыж". Его удостаиваются спортсмены, которые на чемпионате мира или Олимпийских играх одерживают победы на дистанциях 30 и 50 км. Россиянин лидировал перед последним поворотом, но на финишной прямой пропустил вперед двух норвежцев. В столкновении с Клебо на финише гонки Большунов сломал палку, что помешало ему побороться за победу. Пришедший первым Клебо преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, за ним - еще один норвежец Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов с одной палкой финишировал третьим и отстал на 1,4 секунды.

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Российская команда подала протест против действий Клебо, и он был удовлетворен. В итоге первое место присуждено Иверсену, второе - Большунову, третье - норвежцу Симену Крюгеру. Представители норвежской сборной, в свою очередь, также пытались опротестовать решение о дисквалификации Клебо, но получили отказ. "Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют", - сказал Клебо после дисквалификации. Эмоциональное серебро Большунов эмоционально отреагировал на упущенную победу, после финиша он швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову. Его успокаивала будущая жена Анна Жеребятьева.

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"Я думаю, все видят, что было, я сейчас пошел домой, пускай, что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил [мне] Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ", когда решение о дисквалификации Клебо еще не было принято. В итоге на церемонию награждения 24-летний россиянин все же пришел, но вот надевать на себя серебряную медаль не стал. "Клебо отобрал у Александра звание "короля лыж" и чемпиона мира, сто процентов. Он не имел права вставать в этот коридор и мешать ему, он не должен был этого делать. Эмоции? Какие эмоции могут быть, когда отбирают звание чемпиона мира и "короля лыж"?" - сказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

"Невозможно было не удовлетворить протест, все было сделано четко по правилам, у них была безвыходная ситуация. К этому так долго шли, все было рядом, и в итоге спортсмена лишили заслуженного звания двукратного чемпиона мира и звания "короля лыж". Что думаю про Клебо? Что он нехороший человек", - добавил специалист. Несмотря на отклоненный протест, норвежская команда собирается вновь оспорить решение организаторов чемпионата мира. Апелляцию можно подать в течение 48 часов, ее рассмотрит Международная федерация лыжных видов спорта.