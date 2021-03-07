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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов эмоционально отреагировал на упущенную победу в марафоне на чемпионате мира

Российский лыжник сломал палку на финише гонки в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов эмоционально отреагировал на упущенную победу в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Россиянин стал бронзовым призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем, лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил на финишной прямой вперед двух норвежцев. Победу одержал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, вторым стал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды. На финише у 24-летнего россиянина в борьбе с Клебо сломалась палка.

После финиша Большунов швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову. Его успокаивала будущая жена Анна Жеребятьева.

Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо до этого одержал победу в спринте, а в составе сборной Норвегии - в командном спринте и эстафете. Всего для 24-летнего норвежца эта золотая медаль стала седьмой на чемпионатах мира.

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