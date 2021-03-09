Для болельщиков на Евро-2020 в Петербурге задействуют шесть маршрутов автобусов-шаттлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Шесть маршрутов автобусов-шаттлов утвердили в Санкт-Петербурге для перевозки болельщиков на чемпионате Европы по футболу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Для перевозки болельщиков будет задействовано шесть маршрутов автобусов-шаттлов", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти города утвердили перечень транспортных объектов, которые задействуют для подготовки и проведения матчей. Он включает в себя аэропорт "Пулково", пять вокзалов, пассажирский порт Санкт-Петербург, 72 станции метро, автовокзал Петербурга. Особое внимание будет уделено 73 объектам дорожного хозяйства: мостам, путепроводам, тоннелям и эстакадам.

Матчи чемпионата Европы по футболу запланированы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны пройти игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.