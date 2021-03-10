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ММА

В команде Яна заявили, что рассчитывают на реванш против Стерлинга

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации из-за запрещенного удара коленом
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Команда российского бойца Петра Яна рассчитывает на реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейном Стерлингом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

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7 марта Ян проводил первый бой в ранге чемпиона UFC, его соперником был американец Стерлинг. Россиянин лишился чемпионского титула из-за дисквалификации после запрещенного удара коленом.

"Пока дата боя не утверждена, контракты не подписаны. Произойти может все, что угодно. Но я думаю, что в UFC в первую очередь заинтересованы в реванше", - сказал Абдрахманов.

После боя Ян - Стерлинг о возобновлении карьеры в смешанных единоборствах объявил олимпийский чемпион Генри Сехудо, который изъявил желание провести бой против Стерлинга.

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