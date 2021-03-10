Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" и вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 095 зрителей.

В составе московского клуба отличились Юусо Хиетанен (11-я минута), Дмитрий Яшкин (21), Оскар Линдберг (26) и Вячеслав Кулемин (31). У череповчан шайбы на счету Абдула Индржиха (34) и Вадима Кудако (47, 57). Голкипер "Динамо" Александр Еременко провел свой 84-й матч в плей-офф КХЛ и установил новый клубный рекорд по этому показателю.

Счет в серии стал 4-1 в пользу "Динамо". Московский клуб одержал победу в первом (1:0), третьем (2:1 ОТ) и четвертом (5:2) матчах противостояния, во втором выиграла "Северсталь" (5:2).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала "Северсталь" (3:2 Б), в другом - "Динамо" (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.