Рональд Куман остался доволен игрой "Барселоны" в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

ТАСС, 11 марта. Испанская "Барселона" доминировала в первом тайме ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против французского ПСЖ, однако команду подвела реализация моментов. Об этом заявил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Барселона" сыграла вничью с ПСЖ со счетом 1:1. В первом матче французский клуб выиграл со счетом 4:1 и, таким образом, победив по сумме двух встреч со счетом 5:2, вышел в четвертьфинал турнира.

"Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления, - сказал Куман. - У нас были возможности серьезно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьезный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего.

На третьей добавленной к первому тайму минуте капитан команды Лионель Месси не реализовал пенальти. "После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И вратарь ПСЖ [Кейлор Навас] был лучшим сегодня", - отметил главный тренер "Барселоны".

"В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своем уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны", - добавил Куман.