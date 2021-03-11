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НХЛ

Тренер клуба НХЛ "Рейнджерс" рассказал, что все игроки команды поддерживают Панарина

Российский форвард был временно выведен из состава клуба после того, как бывший тренер "Витязя" Андрей Назаров обвинил его в нанесении ударов девушке в 2011 году
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 11 марта. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" поддерживают российского нападающего Артемия Панарина. Об этом заявил главный тренер клуба Дэвид Куинн, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Панарин в среду вернулся к тренировкам с "Рейнджерс". 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

"Мы рады, что Панарин снова с нами, мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов, но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду", - сказал Куинн.

"В четверг Панарин снова проведет тренировку, так что, насколько я понимаю, он с нами и готовится играть, - добавил тренер. - Кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но какое-то время он не играл, поэтому ему нужно время на подготовку".

Куинн рассказал, что игроки "Рейнджерс" поддерживают Панарина: "Никто не спрашивал, что происходит. Все ребята его однозначно поддерживают. Они понимают ситуацию, с которой было легче справиться из-за того, что у него отличные отношения со всеми партнерами"

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

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