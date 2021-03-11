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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Никитина намерена усложнить программу к Олимпийским играм в Пекине

На чемпионате мира в Казахстане россиянка завоевала бронзовую медаль в акробатике
Любовь Никитина Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Любовь Никитина
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Российская фристайлистка Любовь Никитина намерена усложнить свою программу перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В среду Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в лыжной акробатике, турнир проходит в Казахстане.

"Два года готовились к чемпионату мира, думаю, все получилось. Я довольна, как и тренер. Спасибо всей команде, продолжим работать над усложнением программы. Надеюсь, что к Олимпийским играм буду уже показывать тройные прыжки", - сказала Никитина.

Зимние Олимпийские игры запланированы в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

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