Фристайлистка Никитина намерена усложнить программу к Олимпийским играм в Пекине

ТАСС, 11 марта. Российская фристайлистка Любовь Никитина намерена усложнить свою программу перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В среду Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в лыжной акробатике, турнир проходит в Казахстане.

"Два года готовились к чемпионату мира, думаю, все получилось. Я довольна, как и тренер. Спасибо всей команде, продолжим работать над усложнением программы. Надеюсь, что к Олимпийским играм буду уже показывать тройные прыжки", - сказала Никитина.

Зимние Олимпийские игры запланированы в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.