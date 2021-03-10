{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Россиянка Никитина стала бронзовым призером чемпионата мира по фристайлу в акробатике

У мужчин сильнейшим стал Максим Буров, Павел Кротов завоевал бронзовую медаль
Любовь Никитина Александр Щербак/ТАСС
Описание
Любовь Никитина
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала бронзовую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате.

На эту тему
Российский фристайлист Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в акробатике

В последней попытке 22-летняя россиянка набрала 94,47 балла. Победу одержала австралийка Лора Пил (106,46), второй стала американка Эшли Колдуэлл (101,74).

У мужчин двукратным чемпионом мира в этой дисциплине стал Максим Буров, Павел Кротов занял третье место.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2019 году, Никитина выиграла серебряную награду в этой дисциплине и бронзовую в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике. Также в ее активе серебряная и бронзовая медали Универсиады в Красноярске того же года.

Соревнования в Алма-Ате завершатся командными соревнованиями 11 марта. 

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
ATP
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
В 1/4 финала он сыграет победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и южноафриканцем Ллойдом Харрисом
Читать полностью