СМИ: Нагельсман может возглавить "Баварию" в случае ухода Флика

ТАСС, 11 марта. Главный тренер футбольного клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить "Баварию", если главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии. Об этом сообщает газета Bild.
Во вторник стало известно, что нынешний тренер команды Германии Йоахим Лёв покинет пост после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.
Флику 66 лет, он стал главным тренером "Баварии" в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.
Нагельсману 33 года, он возглавляет "Лейпциг" с 2019 года. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали бундеслиги и дошла до стадии полуфинала в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне "Лейпциг" занимает второе место с 53 очками после 24 игр в чемпионате Германии, отставая от лидирующей "Баварии" на два очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" уступил английскому "Ливерпулю" по итогам двух матчей.