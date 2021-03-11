СМИ: Нагельсман может возглавить "Баварию" в случае ухода Флика

ТАСС, 11 марта. Главный тренер футбольного клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить "Баварию", если главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии. Об этом сообщает газета Bild .

Во вторник стало известно, что нынешний тренер команды Германии Йоахим Лёв покинет пост после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Флику 66 лет, он стал главным тренером "Баварии" в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.

Нагельсману 33 года, он возглавляет "Лейпциг" с 2019 года. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали бундеслиги и дошла до стадии полуфинала в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне "Лейпциг" занимает второе место с 53 очками после 24 игр в чемпионате Германии, отставая от лидирующей "Баварии" на два очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" уступил английскому "Ливерпулю" по итогам двух матчей.