Гендиректор "Торпедо" считает, что сезон КХЛ сложился для команды удачно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Генеральный директор нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Александр Харламов считает, что выступление команды в сезоне можно назвать удачным. Такое мнение он высказал журналистам в четверг на пресс-конференции.

В минувший вторник казанский "Ак Барс" в Нижнем Новгороде со счетом 4:1 обыграл "Торпедо" в четвертом матче серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате "Торпедо" стало восьмым в турнирной таблице Восточной конференции.

"Несмотря на все трудности, сезон для команды сложился, я считаю, удачно. Нас тоже ковид довольно сильно потрепал в начале, в первой половине части чемпионата, но мы старались выходить из этой ситуации. Хочу отметить работу тренерского состава в лице Дэвида Немировски", - сказал Харламов.

Он отметил, что команда досрочно вышла в плей-офф, но неудачно выступила в концовке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Да, мы смазали концовку чемпионата, сейчас об этом можно говорить что угодно, но вы сами знаете, что хоккей есть хоккей. Мы проанализируем эту ситуацию, чтобы не делать таких ошибок, разберемся по горячим следам", - добавил гендиректор.

"Уже начали работать по поиску и подписанию новых игроков и пролонгации игроков, которые нас устроили в этом сезоне", - заключил он.

"Торпедо" выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением нижегородской команды является выход в четвертьфинал (2011/12, 2015/16).