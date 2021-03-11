Полуденный выстрел с Петропавловской крепости посвятили 90-летию создания комплекса ГТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал в четверг в честь 90-летия создания Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". Выстрел произвели спортсмены и победители Всероссийского фестиваля ГТО, сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

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Выстрел произвели посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова, житель блокадного Ленинграда, работник Центра физической культуры, спорта и здоровья Московского района Григорий Колгашкин и победительница практически всех региональных фестивалей ГТО, участник Всероссийского этапа фестиваля ГТО Марьяна Ланьшина. В торжественном мероприятии также принял участие председатель городского спорткомитета Антон Шантырь.

"Безусловно, за последние годы интерес жителей к фестивалю вырос, ведь с каждым годом растет число петербуржцев, показавших хорошие результаты при выполнении нормативов ГТО. Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина, его стремление к здоровому образу жизни. Это прежде всего стимул и возможность проверить себя", - рассказала ТАСС Егорова.

Олимпийская чемпионка также отметила, что возрождение системы ГТО помогает развитию массового спорта и повышению его доступности для людей разных возрастов. По ее словам, ежегодно в Петербурге вводят в эксплуатацию новые спортивные площадки и комплексы, которые позволяют привлечь людей к здоровому образу жизни, также растет и число массовых спортивных мероприятий.

"Среди спортивных мероприятий, ориентированных на массовое участие всех категорий граждан, необходимо отметить ежегодную Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России" и Всероссийский легкоатлетический пробег "Кросс наций". В рамках мероприятия все любители спорта имеют возможность сдать нормативы комплекса ГТО", - добавила Егорова.

Комплекс ГТО был создан в СССР 11 марта 1931 года. 13 марта 2013 года на совещании по развитию детского спорта президент РФ Владимир Путин предложил возродить ГТО в новом формате. 24 марта 2014 года глава государства подписал указ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", предусматривавший введение его в действие с 1 сентября 2014 года. Для сдачи ГТО необходимо пройти обязательные испытания на скорость, выносливость, силу, гибкость. Кроме этого, в зависимости от возрастной группы и уровня сложности, участникам предлагается выполнить некоторое количество тестов по выбору (в их числе прикладные дисциплины: бег на лыжах, кросс по пересеченной местности, плавание, стрельба, туристический поход).