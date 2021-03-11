Матыцин: интерес к комплексу ГТО растет с каждым годом по всей России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Интерес к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО) повышается с каждым годом по всей стране. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Комплекс ГТО был утвержден в СССР 90 лет назад, 11 марта 1931 года. В четверг Матыцин посетил центр тестирования ГТО, расположенный на базе Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта.

"Мы видим, что интерес к комплексу растет с каждым годом, он становится интересным для всех возрастов. Рад, что сегодня мы приобщились к процессу сдачи норм ГТО. Надеюсь, что учащиеся этого колледжа на всю жизнь сохранят привычку занятий спортом. Образование, спорт и культура должны быть неотъемлемыми, интегрированными друг в друга частями нашей жизни", - отметил Матыцин.

"Комплекс ГТО вызывает большой интерес не только у москвичей, но и у всех жителей России. Сегодня мы празднуем 90-летие со дня создания комплекса, он был основой советской системы физического воспитания. Комплекс ГТО дает людям возможность увидеть траекторию своего развития, совершенствования, быть готовым к труду, реализации своих интеллектуальных способностей, чувствовать себя достойным членом общества. ГТО позволяет почувствовать себя членом большой спортивной команды", - добавил министр спорта РФ.

Всего с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года регистрацию на портале ГТО прошли 14 424 511 россиян. Порядка 60% (8 081 623 человека, по данным на декабрь 2020 года) уже завершили подготовку и приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.