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Летние олимпийские виды спорта

Путин: Россия готова продолжать взаимодействие с МОК по всем направлениям

Президент РФ поздравил главу МОК Томаса Баха с переизбранием на новый четырехлетний срок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с переизбранием на новый четырехлетний срок и подтвердил готовность РФ к продолжению конструктивного сотрудничества с МОК по всем направлениям. Телеграмма главы российского государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире", - говорится в послании Путина Баху.

"Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям", - подчеркнул президент РФ.

Действующий глава МОК был переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено в ходе 137-й сессии организации.

Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Олимпийский чемпион в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 года по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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