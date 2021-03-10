Новый девиз олимпийского движения. Томас Бах переизбран президентом МОК

ТАСС, 10 марта. Томас Бах продолжит возглавлять Международный олимпийский комитет (МОК) еще четыре года. Так решили члены организации, действующего президента поддержало подавляющее большинство. Выборы состоялись в первый день работы сессии - высшего руководящего органа олимпийского движения.

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137-я сессия МОК продлится до 12 марта. В связи с пандемией коронавируса она вновь проходит в формате видеоконференции. Выборы были ключевым вопросом в повестке трехдневного заседания, следующие два будут посвящены подготовке к Играм и принятию стратегии развития олимпийского движения до 2025 года. Она должна стать продолжением плана, принятого в декабре 2014 года. Итогам проделанной за семь лет работы была посвящена большая часть первого дня работы сессии. Бах отчитался об успешной реализации программы "Олимпийская повестка - 2020", которая, по его словам, заложила фундамент для успешного и устойчивого развития олимпийского движения. За время президентства Баха изменилась процедура избрания олимпийских столиц, достигнуто гендерное равенство на олимпийских соревнованиях, усовершенствована антидопинговая работа, соревновательная программа была дополнена молодежными видами спорта, создан Олимпийский канал. Против только один После выступления Бах получил массу позитивных откликов от коллег по МОК. Сомнений в том, что его переизберут на очередной срок, не оставалось, выборы прошли на безальтернативной основе. Еще в прошлом году стало понятно, что олимпийское движение полностью довольно Бахом. Действующими членами МОК являются 103 человека, больше половины из них попали в этот элитарный клуб во времена правления Баха.

Баху 67 лет, он является олимпийским чемпионом 1976 года по фехтованию. Членом МОК он стал в 1991 году. "Бах формировал первую комиссию спортсменов, был ее членом и тем самым не только утвердил свой титул олимпийского чемпиона, но и зарекомендовал себя как деятель, - сказал почетный член МОК Виталий Смирнов. - Он стал для спортсменов маяком, показав им возможности продолжать карьеру уже как функционеры, это очень важно". "Сейчас как никогда нужна стабильность, и его переизбрали абсолютно заслуженно - такого дружного голосования я не вспомню. Есть полная уверенность, что он и в дальнейшем будет достойно возглавлять МОК, - отметил он. - Он всегда оказывал поддержку российскому олимпийскому движению и очень высоко ценил его роль в международном олимпийском сообществе. И я уверен в том, что Бах заинтересован в скорейшем восстановлении полноценного олимпийского статуса нашей сборной. Для нас его переизбрание - положительный фактор". В голосовании приняли участие 94 члена МОК, только один из них проголосовал против. Однако даже один голос "против" можно назвать сенсацией, учитывая поток лестных слов, который услышал Бах во время сессии. Имя недовольного работой немца пока остается тайной - голосование было тайным. "Надеюсь, что сегодня вы будете спать крепко, потому что завтра будет новый день и открыта новая страница вашего президентства, - сказала олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая входит в комиссию спортсменов МОК. - Уже завтра вы должны забыть все, что было сделано и достигнуто, поскольку вам предстоит решать новые задачи. Надеюсь, следующие четыре года вашего президентства будут спокойными, стабильными и предсказуемыми. Наша комиссия спортсменов готова вам во всем помогать". Вместе

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