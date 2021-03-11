Мележиков: затраты на команду Футбольной национальной лиги не так велики для "Спартака"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Финансирование команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2" для основного клуба не выглядит слишком затратным. Об этом журналистам рассказал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.

В среду стало известно, что главный тренер "Спартака-2" Роман Пилипчук покинул команду после поражения в гостях от "Нефтехимика" (0:1). "Мы не имеем претензий друг к другу, расстались по взаимному согласию сторон. Но на сегодняшний день результаты плачевны", - подчеркнул Мележиков.

"Дальнейшая его ["Спартака-2"] судьба будет привязана к стратегии, так как это неотъемлемая часть цели задач "Спартака-2" на ближайшее время. Цели "Спартака-2" и сроки мы уже обговорили, будем все прорабатывать коллегиально, принимать решение. На сегодняшний день команда существует и продолжает существовать. Считаю, команда в любом случае должна иметь спортивную цель, чтобы футболисты имели желание становиться первыми", - сказал Мележиков.

"На сегодняшний день затраты на "Спартак-2" не так велики в общей системе расходов клуба", - сказал Мележиков, добавив, что сумма расходов составляет около €5 млн в год.

Красно-белые набрали 35 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета "Иртыш" на пять очков.