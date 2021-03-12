Более 400 спортсменов примут участие в турнире серии "Большого шлема" по дзюдо в Казани

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Участие в турнире мировой серии "Большого шлема" по дзюдо, перенесенном из Парижа в Казань, примут 450 спортсменов из 65 стран. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в управлении по работе со СМИ АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

Турнир "Большого шлема" по дзюдо перенесли из Парижа в Казань

"Планируется, что турнир пройдет 5-7 мая в Казани, точное место проведения будет известно в течение ближайшего месяца. Ожидается, что в нем примут участие 450 спортсменов из 65 стран", - говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в управлении по работе со СМИ, о необходимых мерах защиты от распространения коронавируса нового типа планируется сообщить позднее, "с учетом эпидемиологической обстановки".

Ранее сообщалось, что перенос турнира мировой серии "Большого шлема" по дзюдо связан с отказом Франции организовывать соревнования. Турнир в Казани будет квалификационным к Олимпийским играм в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.