Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В пятницу "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин стал автором первого гола. Российский нападающий забросил 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги, шестым идем Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).
Первой звездой дня признан форвард "Калгари" Джош Лейво, забросивший две шайбы в домашней игре против "Монреаля" (2:1).
Третьей звездой стал канадский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу и отметившийся голевой передачей в домашнем матче против "Виннипега" (4:3 ОТ).