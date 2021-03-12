Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В пятницу "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин стал автором первого гола. Российский нападающий забросил 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги, шестым идем Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).