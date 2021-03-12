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НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин забросил шайбу в ворота "Филадельфии" (5:3) и приблизился к занимающему шестое место в списке лучших cнайперов в истории НХЛ Филу Эспозито
Александр Овечкин AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В пятницу "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин стал автором первого гола. Российский нападающий забросил 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги, шестым идем Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Первой звездой дня признан форвард "Калгари" Джош Лейво, забросивший две шайбы в домашней игре против "Монреаля" (2:1).

Третьей звездой стал канадский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу и отметившийся голевой передачей в домашнем матче против "Виннипега" (4:3 ОТ).

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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