Чемпионке мира конькобежке Голиковой присвоено звание заслуженного мастера спорта

Первая за 25 лет. Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров

Голикова на прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров. Она стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы.

Кроме того, звания заслуженного мастера спорта удостоена конькобежка Евгения Лаленкова, завоевавшая на чемпионате мира две бронзовые награды - в командной гонке преследования и в забеге на 1 500 метров.

Звание заслуженного мастера спорта было присвоено еще 23 спортсменам. В частности, его получили бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по санному спорту Виктория Демченко, чемпионка мира по борьбе Инна Тражукова, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по дзюдо Ренат Саидов, чемпионка Европы и двукратный серебряный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова.