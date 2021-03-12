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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионке мира конькобежке Голиковой присвоено звание заслуженного мастера спорта

Голикова стала первой россиянкой, победившей в забеге на дистанции 500 метров на мировом первенстве
Ангелина Голикова EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 12 марта. Конькобежка Ангелина Голикова получила звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Голикова на прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров. Она стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы.

Кроме того, звания заслуженного мастера спорта удостоена конькобежка Евгения Лаленкова, завоевавшая на чемпионате мира две бронзовые награды - в командной гонке преследования и в забеге на 1 500 метров.

Звание заслуженного мастера спорта было присвоено еще 23 спортсменам. В частности, его получили бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по санному спорту Виктория Демченко, чемпионка мира по борьбе Инна Тражукова, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по дзюдо Ренат Саидов, чемпионка Европы и двукратный серебряный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова.

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