"Металлург" стал последним участником 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 12 марта. Магнитогорский "Металлург" на выезде одержал победу над "Барысом" из Нур-Султана со счетом 5:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и вышел в четвертьфинал.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семен Кошелев (26-я минута), Деннис Расмуссен (37), Сергей Мозякин (46), Тэйлор Бек (55) и Сергей Плотников (59). У проигравших отличились Линус Виделль (33), Никита Михайлис (40) и Кирилл Панюков (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Металлурга". Команда из Магнитогорска последней вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф сыграют казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард", московские ЦСКА, "Динамо", ярославский "Локомотив" и санкт-петербургский СКА.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).