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КХЛ

Стали известны все пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Второй раунд плей-офф запланирован на 17-30 марта
Кубок Гагарина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Кубок Гагарина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Определены все пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.

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"Металлург" стал последним участником 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В пятницу "Металлург" в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 5:3 и стал последним участником четвертьфинала, выиграв серию до четырех побед со счетом 4-2.

В 1/4 финала плей-офф команда из Магнитогорска встретится с омским "Авангардом", другую пару Восточной конференции составят казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". На Западе московский ЦСКА сыграет с ярославским "Локомотивом", а санкт-петербургский СКА - со столичным "Динамо".

Второй раунд плей-офф КХЛ запланирован на 17-30 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, команда стала чемпионом в сезоне-2018/19. Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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