Мазепин опередил Мика Шумахера в первый день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 12 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин показал 15-е время в первый день предсезонных тестов. Тестовые заезды проходят в Бахрейне.

Результат 22-летнего гонщика составил 1 минуту 34,798 секунды (69 кругов). Лучшее время показал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1.30,674, 138 кругов), вторым стал британец Ландо Норрис из "Макларена" (1.30,889, 45), третьим - француз Эстебан Окон из "Альпин" (1.31,146, 128).

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" показал 10-й результат (1.32,912, 42 круга), а его партнер по команде финн Валттери Боттас занял последнее место (1.36,850), из-за проблем с автомобилем он проехал только шесть кругов. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, показал 16-й результат (1.36,127, 15 кругов).

Тесты продолжатся в субботу.