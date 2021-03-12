Рублев проиграл Баутиста-Агуту и не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу испанца, посеянного на турнире под пятым номером. У Рублева был третий номер посева. В финале Баутиста-Агут встретится с победителем матча между американцем Тэйлором Фрицем и грузином Николозом Басилашвили.

Матч с Баутистой-Агутом стал для Рублева первым на турнире в одиночном разряде. Россиянин начал турнир со второго круга благодаря тому, что обладает высоким номером посева. Он не выходил на корт в матчах второго круга и четвертьфинале из-за снятия с игр соперников. На пятницу запланирован финальный матч турнира в Дохе в парном разряде с участием Рублева, его партнером будет российский теннисист Аслан Карацев.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд составляет $890 тыс. Рублев является действующим победителем турнира, Баутиста-Агут побеждал в Дохе в 2019 году.