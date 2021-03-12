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ATP

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

В 1/4 финала россиянин обыграл итальянца Янника Синнера
Даниил Медведев EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 12 марта. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в матче четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Марселе.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина. В полуфинале посеянный на турнире под первым номером россиянин сыграет с 287-й ракеткой мира австралийцем Мэттью Эбденом, который ранее в пятницу обыграл другого российского теннисиста Карена Хачанова.

Медведев является третьей ракеткой мира и обладателем девяти титулов АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). 19-летний Синнер располагается на 34-й строчке рейтинга ATP, он выиграл два турнира под эгидой организации.

Турнир в Марселе завершится 14 марта. Призовой фонд соревнований составляет $334 тыс.

Теги
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