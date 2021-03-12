Генменеджер "Тампы": восстановление Кучерова идет по плану, он должен вернуться к плей-офф

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий клуба "Тампа" Никита Кучеров должен вернуться в состав к началу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), его восстановление идет по плану. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа, комментарий которого приводит журналист агентства AP Стивен Уайно в своем Twitter .

Кучеров пропускает регулярный чемпионат в связи с операцией на бедре.

"Никита Кучеров готовится вернуться к игре к началу плей-офф. Он приступил к тренировкам на льду. Это длительный процесс восстановления", - заявил Брисбуа.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).