Нападающий "Миннесоты" Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против "Аризоны". Капризов отличился на 44-й, 46-й и 60-й минутах, оформив свой первый хет-трик в НХЛ. 23-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге, 11 марта он стал первый новичком в истории "Миннесоты", набравшим 20 очков за сезон. На данный момент в активе Капризова 23 очка (10 голов + 13 передач) за 25 матчей.

"Миннесота" выиграла со счетом 4:0, также отличился Йонас Бродин (60, в пустые ворота).

"Миннесота" набрала 33 очка в 25 матчах и занимает вторую позицию в таблице Западного дивизиона. "Аризона" находится на шестом месте с 28 очками за 27 игр.

Hat trick for Kirill Kaprizov !!! #mnwild pic.twitter.com/NfqKBP7Jxy — SiriusXM NHL Network Radio (@SiriusXMNHL) March 13, 2021