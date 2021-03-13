{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ

23-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге
Кирилл Капризов AP Photo/Rick Scuteri
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против "Аризоны".

Капризов отличился на 44-й, 46-й и 60-й минутах, оформив свой первый хет-трик в НХЛ. 23-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге, 11 марта он стал первый новичком в истории "Миннесоты", набравшим 20 очков за сезон. На данный момент в активе Капризова 23 очка (10 голов + 13 передач) за 25 матчей.

"Миннесота" выиграла со счетом 4:0, также отличился Йонас Бродин (60, в пустые ворота).

"Миннесота" набрала 33 очка в 25 матчах и занимает вторую позицию в таблице Западного дивизиона. "Аризона" находится на шестом месте с 28 очками за 27 игр.

Следующий матч команды проведут 14 марта в Сент-Поле (штат Миннесота).

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Теги
НХЛ
НХЛ
Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко забросил первую шайбу в НХЛ с октября 2019 года
Россиянин перенес три операции за последние 2,5 года, он провел третий матч в сезоне
Читать полностью