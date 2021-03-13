Покровская: российские олимпийцы не заслуживают того, чтобы им запрещали "Катюшу"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил права выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под песню "Катюша", не заслуживают к себе такого отношения. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение.

"Но мы же не будем выходить под испанскую, итальянскую или американскую песню, только под свою можем, - сказала Покровская. - В последнее время в отношении российских спортсменов было принято не одно странное решение. Но все равно же все знают, спортсмены какой страны стоят на пьедестале. Может быть, пугает, что все зрители будут петь "Катюшу", которая популярна во всем мире".

"Я расстроена, признаюсь. Мы не заслуживаем такого отношения к себе, и очень жаль, что "Катюшу" запретили. Все наши зарубежные соперники, с которыми мы общаемся, относятся к нам с уважением. Мы соперники и друзья", - подчеркнула собеседница ТАСС.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.