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НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

В матче против "Аризоны" российский форвард забросил три шайбы
Кирилл Капризов AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В домашнем матче против "Аризоны" (4:0) Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ. 23-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге, на данный момент в его активе 23 очка (10 голов + 13 передач) в 25 матчах.

Второй и третьей звездами дня признаны форварды "Эдмонтона" - Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. В домашнем матче против "Оттавы" (6:2) Макдэвид забросил шайбу и отдал две результативные передачи, на счету Драйзайтля - гол и передача.

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