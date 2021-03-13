Министр спорта Московской области считает, что "Химки" уже выполнили задачу на сезон

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" за восемь туров до завершения Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выполнил задачу на сезон-2020/21. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" обыграли "Ростов" и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

"Химки" в пятницу дома обыграли "Ростов" со счетом 1:0. После 22 туров команда под руководством Игоря Черевченко занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

"Для нас задача выйти в еврокубки никогда не стояла, мы все время ставили задачу на сезон - 10-12 места, - сказал Терюшков. - Считаю, что мы ее уже выполнили, дальше будем играть в свое удовольствие и показывать хороший футбол. Получится - хорошо, не получится - будем готовиться к следующему сезону. Для нас это важно".

Отставание подмосковной команды от зоны еврокубков составляет пять очков, отрыв от зоны стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2021/22 - 14 очков. В 23-м туре химчане 19 марта на выезде сыграют с казанским "Рубином".

"Рубину" дадим бой. Понятно, что игра на выезде будет тяжелая, но ничего страшного. Дома мы "Рубин" обыграли (2:0 - прим. ТАСС). Будем стараться показать такой же результат и на выезде", - резюмировал Терюшков.