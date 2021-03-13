Паралимпийский комитет России готовит предложение по альтернативным вариантам гимна

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) направит в Международный паралимпийский комитет альтернативные варианты гимна национальной команды на Игры в Токио. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ПКР, глава российской делегации на Играх в Токио Павел Рожков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение.

"Мы в Паралимпийском комитете России не обсуждаем, почему и как это было сделано, - сказал Рожков. - В настоящее время готовим предложение по другим альтернативным вариантам, которые будем направлять в Международный паралимпийский комитет".

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.