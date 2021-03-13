Гендиректор "Ротора" после поражения от "Урала" заявил о претензиях к самоотдаче игроков

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор волгоградского футбольного клуба "Ротор" Андрей Рекечинский остался недоволен игрой и самоотдачей команды в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом Рекечинский заявил ТАСС.

"Урал" обыграл "Ротор" и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

"Ротор" в субботу на выезде потерпел поражение от "Урала" со счетом 0:1. Единственный мяч волгоградцы пропустили на 83-й минуте, его автором стал полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви.

"Крайне не доволен и результатом, и игрой команды, - сказал Рекечинский. - В первую очередь, не получилось забить гол. Что можно говорить, если вторую игру подряд команда ни разу не попадает в створ ворот".

"Есть претензии и по самоотдаче. Во вторую очередь, не получилось удержать ничейный счет. Результат справедливый - "Урал" заслуженно победил", - признал гендиректор "Ротора".

"Ротор" и "Урал" после субботнего матча продолжают занимать 13-е и 12-е места в турнирной таблице РПЛ, в их активе 18 и 26 очков соответственно. В 23-м туре волгоградцы 17 марта примут "Ростов", екатеринбуржцы на следующий день на выезде сыграют против московского "Спартака".