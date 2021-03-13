Сватковский: чемпионат Европы в Нижнем Новгороде станет данью уважения пятиборцу Ледневу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по современному пятиборью, который пройдет в июле в Нижнем Новгороде, станет данью уважения двукратному победителю Олимпийских игр Павлу Ледневу. Такое мнение выразил ТАСС в субботу депутат Госдумы, президент Европейской конфедерации современного пятиборья Дмитрий Сватковский.

Павел Леднев родился в городе Горький (сейчас Нижний Новгород) в 1943 году. Он является обладателем самого большого числа олимпийских наград в истории современного пятиборья (две золотые, две серебряные и три бронзовые медали) и самым возрастным чемпионом и призером Олимпийских игр среди пятиборцев (37 лет и 4 месяца, во время Олимпиады-1980 в Москве). Спортсмен скончался в 2010 году.

"Это одно из крупнейших соревнований такого уровня в России в этом году. Чем он особенный? Это последний старт перед Олимпийскими играми, приедут самые сильнейшие европейские страны. Будут уже все пробовать силы к Олимпийским играм. Конечно же, это дань уважения нашим традициям, в честь нашего Павла Серафимовича Леднева, который родился здесь в городе Горький", - сказал Сватковский.

Он отметил, что соревнования европейского уровня будут проводиться с прицелом на организацию чемпионата мира в дальнейшем.

Сватковский также подчеркнул, что принятое в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS) решение о частичной поддержке иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), не повлияет на проведение турнира в Нижнем Новгороде. "Не влияет абсолютно, потому что это не подпадает под санкции WADA и решение CAS. Учитывая, что я возглавляю сегодня Европейскую конфедерацию [пятиборья] и являюсь президентом, исполком, в который входят представители многих стран, поддержал эту идею, никаких правовых проблем это не вызывает", - добавил Сватковский.

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет с 4 по 11 июля в Нижнем Новгороде и станет одним из ключевых спортивных событий для города в 2021 году.