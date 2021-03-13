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Санкции WADA против российского спорта

В ОКР заявили, что окончательный выбор заменяющей гимн композиции не станет проблемой

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России выразила желание как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант

ТАСС, 13 марта. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) ждет официального решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и позицию Международного олимпийского комитета (МОК), но готова предложить новую композицию в качестве замены гимна на соревнованиях. Об этом сообщает служба информации ОКР.

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В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS запретил использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх.

"Как стало известно из средств массовой информации, CAS не согласовал предложенную нами в связи с ограничением на использование гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира музыкальную композицию. Композиция "Катюша" была предложена комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант", - говорится в сообщении.

"Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", - добавляется в релизе ОКР.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games ("Инсайд зе геймз") сообщил, что CAS отклонил это предложение.

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Санкции WADA против российского спорта
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