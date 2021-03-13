В ОКР заявили, что окончательный выбор заменяющей гимн композиции не станет проблемой

ТАСС, 13 марта. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) ждет официального решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и позицию Международного олимпийского комитета (МОК), но готова предложить новую композицию в качестве замены гимна на соревнованиях. Об этом сообщает служба информации ОКР.

В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS запретил использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх.

"Как стало известно из средств массовой информации, CAS не согласовал предложенную нами в связи с ограничением на использование гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира музыкальную композицию. Композиция "Катюша" была предложена комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант", - говорится в сообщении.

"Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", - добавляется в релизе ОКР.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games ("Инсайд зе геймз") сообщил, что CAS отклонил это предложение.