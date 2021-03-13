Партнер Стерлинга по команде рассказал о состоянии бойца после поединка с Яном

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Американского бойца Алджамейна Стерлинга стошнило сразу после боя против россиянина Петра Яна, американец получил существенные травмы головы. Об этом ТАСС сообщил партнер Стерлинга по команде Мераб Двалишвили.

"Алджамейна вырвало сразу после боя, его отвезли в больницу. Сейчас у него несколько больших гематом на голове. Думаю, ему понадобится минимум три недели на восстановление", - сказал Двалишвили.

Стерлинг 7 марта стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории в связи с поражением Яна из-за дисквалификации. Россиянин во время поединка нанес запрещенный удар коленом, после чего бой был завершен досрочно, а американский боец не смог самостоятельно подняться с настила.

Согласно решению атлетической комиссии штата Невада, американец не может проводить контактные тренировки до 21 апреля, а бои - до 6 мая.