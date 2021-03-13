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Биатлон

Французский биатлонист Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, отставший от победителя на восемь секунд
Кентен Фийон-Майе EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Кентен Фийон-Майе
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 13 марта. Француз Кентен Фийон-Майе занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии. Спортсмен на дистанции 12,5 км показал результат 28 минут 46,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

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Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (отставание 8,0 секунды; 2 промаха), третьим финишировал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен (+14,6; 1). Россиянин Матвей Елисеев занял 10-е место (+1.19,3; 1), Александр Логинов - 17-е (+1.56,3; 3), Эдуард Латыпов - 21-е (+2.23,7; 4), Карим Халили - 22-е (+2.31,9; 1), Евгений Гараничев - 32-е (+3.01,9; 2).

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё укрепил лидерство, в его активе 1011 очков, второе место занимает его соотечественник Стурла Легрейд (986), третье - Фийон-Майе (872), лучшим из россиян является Логинов, распологающийся на 15-й строчке (517). В зачете гонок преследования также лидирует Йоханнес Бё (295), вторым идет Жаклен (286), третьим - Легрейд (286), лучший из россиян Елисеев - 17-й (142).

Позднее в субботу состоится женская гонка преследования. Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.

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