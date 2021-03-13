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Футбол в России

Руководитель "Арсенала": тренер Парфенов победой в матче с ЦСКА доказал свою квалификацию

Тульский клуб в субботу победил армейцев со счетом 2:1 в матче чемпионата России

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов победой в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА доказал, что является квалифицированным специалистом. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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"Арсенал" прервал безвыигрышную серию, которая длилась с ноября, обыграв в субботу дома ЦСКА со счетом 2:1.

"Как говорят, за нами Москва, некуда было деваться, нужно было выигрывать. Ребята - молодцы, показали, доказали, что они умеют играть. В последние 10 минут сложности были, но они справились. Хочу поздравить их", - сказал Аджоев.

"Были ли разговоры об увольнении Парфенова? Нет. Сегодня он как раз доказал, что является тренером", - добавил Аджоев.

В следующем туре "Арсенал" 17 марта сыграет на выезде с "Ахматом". Туляки занимают 14-е место в таблице с 17-ю очками.

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