"Арсенал" обыграл ЦСКА и прервал 10-матчевую серию без побед в чемпионате России

"Урал" обыграл "Ротор" и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45). У проигравших отличился Наир Тикнизян (90), для которого этот гол стал первым за основную команду армейцев. В компенсированное ко второму тайму время за вторые желтые карточки были удалены игроки "Арсенала" Валерий Громыко и Александр Довбня.

На 22-й минуте матча в борьбе с Ломовицким травму получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ему потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и на 26-й минуте был заменен на Георгия Щенникова.

"Арсенал" прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (восемь поражений, две ничьи) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.

В следующем туре тульский клуб 17 марта в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", ЦСКА в тот же день примет петербургский "Зенит".