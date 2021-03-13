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Футбол в России

"Арсенал" обыграл ЦСКА и прервал 10-матчевую серию без побед в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба
Футболисты "Арсенала" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45). У проигравших отличился Наир Тикнизян (90), для которого этот гол стал первым за основную команду армейцев. В компенсированное ко второму тайму время за вторые желтые карточки были удалены игроки "Арсенала" Валерий Громыко и Александр Довбня.

На 22-й минуте матча в борьбе с Ломовицким травму получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ему потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и на 26-й минуте был заменен на Георгия Щенникова.

"Арсенал" прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (восемь поражений, две ничьи) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.

В следующем туре тульский клуб 17 марта в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", ЦСКА в тот же день примет петербургский "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21126346-1942
2ЦСКА22124638-2140
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов22104826-2334
8Рубин21104728-2634
9Химки2295827-3132
10Краснодар2194838-2731
11Ахмат2175920-2526
12Урал22511619-2526
13Ротор22461212-3218
14Арсенал22451319-3817
15Уфа21351315-3314
16Тамбов21341414-3413

 

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