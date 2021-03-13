"Арсенал" обыграл ЦСКА и прервал 10-матчевую серию без побед в чемпионате России

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев (42-я минута, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45). У проигравших отличился Наир Тикнизян (90), для которого этот гол стал первым за основную команду армейцев. В компенсированное ко второму тайму время за вторые желтые карточки были удалены игроки "Арсенала" Валерий Громыко и Александр Довбня.
На 22-й минуте матча в борьбе с Ломовицким травму получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ему потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и на 26-й минуте был заменен на Георгия Щенникова.
"Арсенал" прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (восемь поражений, две ничьи) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.
В следующем туре тульский клуб 17 марта в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", ЦСКА в тот же день примет петербургский "Зенит".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|12
|6
|3
|46-19
|42
|2
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|7
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|8
|Рубин
|21
|10
|4
|7
|28-26
|34
|9
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|10
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13